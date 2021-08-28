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19 yaşındaki genç serinlemek için girdiği gölette boğuldu
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28 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
19 yaşındaki genç serinlemek için girdiği gölette boğuldu

19 yaşındaki genç serinlemek için girdiği gölette boğuldu

Gencin sudan çıkartılması

Masaj Cenaze Polis Merkezi Sudan Sağlık Ekipleri 

-Kalp masajı yapılması
-Ambulans sevk
-Olay yerinden detay

( MALATYA ) MALATYA

- Malatya'da arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için gölete giren 19 yaşındaki genç, boğularak hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi'nde bulunan Orduzu Pınarbaşı Göletinde meydana gelen olayda, 19 yaşında olduğu ileri sürülen Ali Şahin, arkadaşları M.Ç., D.Ç ve İ.Ç. ile birlikte serinlemek için gölete girdi. Bir süre sonra Ali Şahin gözden kaybolurken, arkadaşları durumu polis sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi Su Altı Kurtarma ekipleri gölette tarama çalışması başlattı. Yaklaşık 30 dakika süren çalışmalar sonrasında Ali Şahin'e ulaşılırken, hazır bekleyen sağlık ekiplerince bir süre kalp mesajı yapılan genç, daha sonra Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen talihsiz genç kurtarılamadı. Ali Şahin'in cenazesi Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, beraberinde gölete giren arkadaşları M.Ç., D.Ç ve İ.Ç., ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. (HE-AŞ-Y)
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