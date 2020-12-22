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22 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
19 yaşındaki genç ölü bulundu, arkadaşları gözyaşlarına boğuldu

19 yaşındaki genç ölü bulundu, arkadaşları gözyaşlarına boğuldu

-Olay yeri detay

Polis Akalan Efes Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

--Olay şahsın abisi detay

( BURSA )- Bursa'da esrarengiz olay BURSA

- Bursa'da, "arkadaşlarının yanına gittiğini" belirterek evden ayrılan ve kendisinden 4 gündür haber alınamayan Muhammed Ali Aydın (19), arkadaşı H.A.'nın (20) evinde ölü bulundu. İlk belirlemelere göre Aydın'ın silahla bacağından vurulduğu tespit edildi. Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi, 75. Yıl Mahallesi 4.Yeşil Sokak'ta 3 katlı bir binanın giriş katında meydana geldi. Geçtiğimiz Cumartesi Muhammed Ali Aydın, arkadaşlarının yanına gittiğini söyleyerek evden ayrıldı. 4 gündür Aydın'dan haber alamayan ailesi ve arkadaşları, Muhammed Ali Aydın'ın yanına gittiği arkadaşı H.A.'nın evine baktı. Aydın'ın arkadaşları dakikalarca kapıyı çalmasına rağmen açan olmayınca, binanın üst katında oturanlardan yardım istendi. Komşuların yardımıyla H.A.'nın evine, arka pencereden giren 3 arkadaş, Aydın'ı evdeki koltuğun üzerinde hareketsiz yatarken buldu. Arkadaşları, uyandırmaya çalıştıkları Aydın'ın nefes almadığını fark edince durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen şahsın ağabeyi Hasan Aydın, 'böyle olacağını biliyordum. Çok uyardım ama dinletemedim. Hiç uğruna gitti kardeşim' diyerek sitem etti. Cesedi bulan gençler gözaltında Aydın'ın cesedini inceleyen polis ekipleri, kıyafetlerde kan izlerine rastlayınca konuyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine ve Cumhuriyet Savcısı'na bilgi verdi. Vücudunda herhangi bir yaralanma olup olmadığını kontrol eden sağlık ekipleri, Aydın'ın silahla kasığından vurulduğunu tespit etti. Polis, Aydın'ı öldüren kişi ya da kişilerin yakalanması için soruşturma başlatırken, cesedi bulan 3 arkadaşını da gözaltına aldı. (AK-İHS)
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