Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
19 Mayıs'ı gökyüzünde kutladılar

19 Mayıs'ı gökyüzünde kutladılar

drone ile paraşütçülerin uçuşu

Koronavirüs Yamaç Paraşütü Gökyüzü Türk Bayrağı Paraşütçü 

-inişleri
-türk bayrağını başkana vermeleri
-sporcularla röportaj
-başkan konuşma

( HATAY - DRONE) HATAY

- Hatay'ın İskenderun ilçesinde yamaç paraşütçüleri 19 Mayıs'ı gökyüzünde kutladı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 102. yıldönümü, Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi İskenderun’da da koronavirüs pandemisine yönelik tedbirler nedeniyle sosyal mesafe kuralları çerçevesinde kutlandı. İskenderun Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğü İskendrun Belediyesi ve Fly Türk Havacılık Kulübü tarafından düzenlenen kutlamalar çerçevesinde Amanos Dağları zirvesinden Türk Bayraklarıyla yamaç paraşütü atlayışları gerçekleştirildi.
Amanos Dağlarının zirvesinde 1200 metre yükseklikten atlayışlarını gerçekleştiren 17 sporcu 30 dakikalık uçuşun ardından İskenderun Anıt Meydanına inişlerini başarı ile gerçekleştirdiler. Türk Bayrakları ile uçuşlarını tamamlayan sporcular bayrakları İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalıya teslim ettiler. Yamaç paraşütü atlayışlarına katılan sporculardan Ahmet Çengen ve Yılmaz Verim, "19 Mayıs'ı gökyüzünde atlayışlar yaparak bugüne renk katmak istedik. Pandemi nedeni ile coşkulu kutlamalar yapılamadığı için böyle bir etkinlik gerçekleştirdik" dediler. İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı da, "19 Mayıs nedeni ile yamaç paraşütü sporcularımız İskenderun'da güzel bir etkinliğe imza attılar, kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.
(FKE-
İlgili Foto Galeriler
Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...
Terör Örgütü Paçavrası İndi Yerine Türk Bayrağı AsıldıTerör Örgütü Paçavrası İndi Yerine Türk Bayrağı Asıldı
İdil Teröristlerden Temizlendiİdil Teröristlerden Temizlendi
HDP'li Gruba Bayraklı TepkiHDP'li Gruba Bayraklı Tepki
Uluslararası Ali Dağı Yamaç Paraşütü YarışmasıUluslararası Ali Dağı Yamaç Paraşütü Yarışması
En Komik FilmlerEn Komik Filmler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement