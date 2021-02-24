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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
19 Mayıs Belediyesi sigaraya karşı savaş açtı

19 Mayıs Belediyesi sigaraya karşı savaş açtı

Belediye ekiplerinin broşür dağıtması ve vatandaşları uyarması

Çevre Temizliği İzmarit Farkındalık Devlet Hastanesi Hassasiyet 

-19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanı konuşması
-broşür dağıtım detay
-19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürü konuşması
-İlçe Milli Eğitim Müdürü konuşması
-panolardan detaylar
-devlet hastanesi başhekimi konuşması
-19 Mayıs Belediye Başkanı konuşması

( SAMSUN ) - SAMSUN

- Samsun 19 Mayıs Belediyesi ilçe genelinde sigaraya karşı savaş açtı. Yeşilçam sanatçılarıyla temizlik-maske-mesafe uyarısı yaparak ülke gündeminde dikkatleri üzerine çeken Samsun 19 Mayıs Belediyesi şimdi de sigaraya karşı savaş başlattı. 19 Mayıs Belediyesi yaptığı çalışmalarla “Hayatını Tehlikeye, İzmaritini Yere Atma”, “ Dumanıyla Ciğerini, İzmaritiyle Çevremizi Kirletmeyelim”, “Sağlıklı Bir Yaşam İçin Bağımlı Değil Özgür Ol” gibi sloganlarla vatandaşları uyarıyor. İlçedeki reklam panolarını sigaranın zararlarının anlatıldığı görsellerle donatan 19 Mayıs Belediyesi, ayrıca belediye ekipleriyle birlikte ilçe esnafına ve vatandaşlara el broşürü dağıtarak “İzmaritler ilçemizi kirletiyor, lütfen izmaritlerinizi çöp kutularına atınız, hatta mümkünse sigarayı bırakınız’’ şeklinde uyarılarda bulunuyor. Sigaranın insan sağlığına dikkat çekmek ve çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak için çalışma başlattıklarını belirten 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, “Daha temiz ve yaşanılabilir bir kent için vatandaşlarımızdan sigara izmaritlerini yerlere atmamalarını rica ediyorum. Maalesef bazı vatandaşlarımız izmaritleri çöp olarak bile görmüyor ama emekçi arkadaşlarımız bir tane izmariti parke taşının arasından çıkartabilmek için bile uğraşıyor. Balkonunda sigarasını içip, izmaritini sokağa atanlar da oluyor. Ne olur bu konuda biraz daha hassasiyet gösterelim. Kendimiz atmadığımız gibi çevremizdeki kardeşlerimizin de içmiş olduğu sigaraları lütfen rastgele yere atmasını engelleyelim. Hatta mümkünse sigarayı bırakalım. Bu dönemde etkili olan korona virüs hastalığının sigarayı sevdiğini de biliyoruz ve diyoruz ki; anılarınızı değil, sigarayı söndürün. Sevdikleriniz için hem kendinizi hem de çevremizi koruyun. Hayatını tehlikeye, izmaritini yere atma” dedi.
(FAU-SLH-Y)
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