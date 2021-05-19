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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

Çelenk sunma

General Saygı Duruşu Siyasi Parti Öğrenciler 

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
-Diğer detaylar

( VAN ) - VAN

- Van'da düzenlenen törenle kutlandı. Van Valiliği tarafından nedeniyle tören düzenlendi.
Valilik binası önünde düzenlenen törende Gençlik ve Spor Müdürlüğü çelenginin Atatürk Anıtı'na sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasıyla son buldu. Törene Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Lütfi Boyalı, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ile sporcu öğrenciler katıldı.
Van'daki etkinlikler kapsamında akşam saatlerinde meşaleli yürüyüş düzenlenecek. (YLM-MSA-Y)
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