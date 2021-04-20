Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
19. Genelkurmay Başkanı Necdet Üruğ son yolculuğuna uğurlandı

19. Genelkurmay Başkanı Necdet Üruğ son yolculuğuna uğurlandı

Cenazeden detay

Hastane General Cenaze Cenaze Namazı 

-Namazın kılınması
-Katılanlardan detay
-Üruğ’un ailesi
-Cenaze götürülüşü

( İSTANBUL )- Bakan Hulusi Akar, Necdet Üruğ’un cenaze törenine katıldı İSTANBUL

- Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türkiye Cumhuriyeti’nin 19. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Üruğ için Selimiye Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.
Cenazeye Üruğ’un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Emekli Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ da katıldı.
Türkiye Cumhuriyeti’nin 19. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Üruğ, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Üruğ için bugün Selimiye Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında düzenlenen cenazeye Necdet Üruğ’un oğlu Hadi Üruğ, gelini Sergül Üruğ, torunları Beyza Yalçın ve Ceyda evren, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Tayyar Ertem, Emekli Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ da katıldı.
Necdet Üruğ’un cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Ortaköy Mezarlığına götürüldü. (CGK-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Tanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandıTanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandı
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Uluslararası New York Otomobil FuarıUluslararası New York Otomobil Fuarı
Savcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna UğurlandıSavcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement