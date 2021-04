18 yıldır harabe evde tek başına yaşama tutunmaya çalışıyor

-muhtar röportajı

( ZONGULDAK -ÖZEL)- İki ayda 300 TL'lik maluliyet maaşıyla geçinen yaşlı adam uzanacak yardım eli bekliyor ZONGULDAK (IHA) - Zonguldak’ı Çaycuma ilçesinde 18 yıl önce eşini kaybeden ve bir kısmı çökme tehlikesiyle karşı karşıya olan evinde yalnız yaşayan 73 yaşındaki Ramazan Günay, uzanacak yardım elini bekliyor.Zonguldak’ ı Çaycuma ilçesinde 18 yıl önce eşini kaybetmesiyle yerleştiği baba ocağında tek başına kalan 73 yaşındaki Ramazan Günay, yalnız yaşadığı virane evinde, aç susuz yattığı geceler olduğunu söyledi.



18 sene önce eşini kaybettikten sonra hayatının karardığını ve geçirdiği beyin felci sonrası durumunun gittikçe kötüleştiğini anlatan yaşlı adam, aylık 250 TL bağlanan maluliyet ile ihtiyaçlarını karşılayamadığını, ilaçlarını açken kullanmak zorunda kaldığını dile getirdi."Eşimi kaybedince hayatım karardı"Yaşadıklarını anlatan Günay, “Evlendiğim zaman Kilimli’ de yaşıyordum. Kaçak ocakta çalışıyordum. Bir oğlum oldu. Seneler sonra eşimi kaybettim. Sonrasında çalışmak için Tekirdağ’ a gittim. 3 buçuk sene dinlenme tesislerinde çalıştım ama gücümü kaybedince köyüme geri dönmek zorunda kaldım. 2 buçuk senedir babadan kalma bu evde yaşamaya çalışıyorum. Evimin bakıma ihtiyacı var. Geçen gün arka taraftaki oda yıkıldı, çöküyor. Yaptıracak durumum yok. Her ay 250 TL maluliyet maaşı bağlandı, onunla geçimimi sağlamaya çalışıyorum. Sağda solda iş olursa gidip çalışıyorum. Bütün ihtiyaçlarımı 2 senedir muhtarımız ve azaları karşılıyor. O olmasa açlıktan kimsesizlikten ölürdüm.”Köylünün bile unuttuğu yalnız adam Günay, arada bir oğlunun geldiğini, “Oda işsiz olduğu için kendine zor bakıyor. Ben gitmeye çalışıyorum yanına. Komşunun ineklerine bakıyorum, süt veriyor. Bir gün ahırdayken kolumda ve ağzımda uyuşmalar oldu, düştüm. Beni hastaneye yetiştirdiler. Beyin felci geçirmişim. O günden beri konuşmada zorlanıyorum, dediğim de pek anlaşılmıyor. Ben yetkililerden yardım istiyorum. Kalan ömrümü sağlıklı bir şekilde yaşamak istiyorum" dedi.

"Kaymakamlığa durumunu bildirdim, uzanacak yardım eli bekliyoruz"Esen Tepe köyü muhtarı Murat Bozacı’ da yaşlı adama karşı vatandaşlık görevini yerine getirdiğini söyleyerek, “2 senedir bu köyün muhtarıyım. Ramazan beye köyde ufak işler olursa onları veriyoruz. Ama yaşı itibari ile ve geçirdiği felç sonrası durumu şu an iyi değil. Her yönden mağdur durumda. Kendi imkanlarımızla her zaman yardımcı olmaya çalışıyoruz ama yaşadığı ev virane, ayakta zor duruyor, göçüyor. Ben kaymakamlığa durumu bildirdim. Her 2 ayda bir 300 TL yardım parası alıyor. Ama bu devirde yaşaması için yeterli olmuyor. Ben hayırseverlerden yardım etmelerini rica ediyorum” dedi.





