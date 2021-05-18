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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
18 yıldır gözü gibi baktığı kuşu ölünce bakın ne yaptı

18 yıldır gözü gibi baktığı kuşu ölünce bakın ne yaptı

Maviş’in detayı

Sosyal Medya Petshop Hayvan 

-Petshoptan detaylar
-Balıklardan kuşlardan detaylar
-Ali Şahin ve İbrahim Şahin röportajı

( BURSA -ÖZEL)- 18 yıl birlikte yaşadığı Maviş’ini dondurdu, şimdi maketiyle özlem gideriyor BURSA

- Bursa’da 18 yıl boyunca beslediği posta güvercini hayatını kaybedince büyük acı yaşayan hayvansever, acısını bir nebze de olsun hafifletmek için ilginç bir yola başvurdu. Ölen posta güvercinini donduran Ali Şahin, şimdi maketiyle hasret gideriyor.Bursa’da Ali Şahin isimli hayvansever 2002 yılında kendi kümesinde dünyaya gelen Maviş isimli posta güvercinini 18 yıl boyunca besledi. Aralarında diğer kuşlara göre farklı bir sevgi bağı oluştuğunu dile getiren Ali Şahin, bunca yıl çok güvercin ve başka tür hayvanlar beslese de Maviş’in yerinin ayrı olmasından dolayı böyle bir karar verdiğini ifade ediyor. Halen Bursa’da petshop işleten Ali Şahin’in kuşlara olan sevgisinden dolayı iş yerinin ismi de sosyal medyada bir dönem gündem olan ‘Arnavut Şevket’ lakaplı Şevket Kopal’ın kanaryaları anlatırken ‘çipet-pet-çipet-pet’ sözlerinden geliyor geliyor. Çipet Petshop’u kardeşi İbrahim Şahin ile işleten Ali Şahin, dükkanında dondurttuğu Maviş’i gözünün önünden bir an olsun ayırmıyor.18 yıldır beslediği posta güvercini Maviş’i anlatan Ali Şahin, “2000 yılında kendi güvercinlerimin yavrusu olarak dünyaya geldi. Aramızda çok güzel bir bağ oldu. Maviş’i İstanbul’dan saldığımız zaman bile Bursa’ya yuvasına geri döndü. Bu güvercinlerin özelliklerinden biri de budur. 2018 yılında Maviş yaşlılığa bağlı öldü. "Ben de ne yapsam" diye düşündüm ve kuşu dondurtma kararı aldım. O günden beri de benim için halen yaşıyor diyebilirim. Kendisini çok özlüyorum. Birçok hayvan beslediğim, halen besliyorum ama onun yeri ayrı” dedi.
Kardeşi İbrahim Şahin de iş yerinin isminin kuşlardan geldiğini Maviş’i çok sevdiklerini ve özlediklerini ifade etti.

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