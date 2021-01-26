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26 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
18 yaşından küçük sevgilisini darp edip kayda aldı sonra da sosyal medyada paylaştı

18 yaşından küçük sevgilisini darp edip kayda aldı sonra da sosyal medyada paylaştı

- Şahsın genç kızı darp etme anları

( KOCAELİ )- Önce tokatladı sonra saçından tutup savurdu- Sevgilisini yumrukladığı anları sosyal medyadan paylaşınca gözaltına alındı KOCAELİ

Sosyal Medya Genç Kız Kamera Cep Telefonu Polis Ekipleri 


- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 18 yaşından küçük bir şahıs, aynı yaştaki sevgisini darp ederek kamera ile kayda aldı. Sosyal medyada yayılan görüntüler sonrasında şahıs gözaltına alındı. Olay İzmit Kuruçeşme Hülya Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 18 yaşından küçük olduğu belirlenen E.Ü. adlı şahıs, aynı yaşlardaki sevgilisi olan kızla yaşadığı tartışma sonucu kızı darp ederek cep telefonu kamerası ile kayda aldırdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin hızla yayılarak tepki görmesi sonucu E.Ü. adlı şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde ise E.Ü. adlı genç şahıs, 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen sevgilisini önce tokatlıyor, itip düşürdüğü bankta ise saçından tutarak darp etmeyi sürdürüyor. Darp anlarında ise genç kızın ağladığı görülüyor.
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