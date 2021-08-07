Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
18 yaşındaki Sude’nin şüpheli ölümüyle ilgili erkek arkadaşı tutuklandı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
7 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
18 yaşındaki Sude’nin şüpheli ölümüyle ilgili erkek arkadaşı tutuklandı

18 yaşındaki Sude’nin şüpheli ölümüyle ilgili erkek arkadaşı tutuklandı

Olayla ilgili arşiv görüntüler

İlk Müdahale Şüpheli Ölüm Polis Merkezi Cenaze Namazı Sağlık Ekipleri 

-Sude ve O.Ö. isimli şahsın fotoğrafı

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Sude Akarsu, bir süredir birlikte yaşadığı erkek arkadaşının evinde silahla vurulmuş halde bulundu. Olayın ardından gözaltına alınan Sude’nin erkek arkadaşı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, önceki gün Kocaeli’nin İzmit ilçesi Topçular Mahallesi Hilal Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 18 yaşındaki Sude Akarsu, bir süredir beraber yaşadığı erkek arkadaşı O.Ö’nün evinde silahla başından vurulmuş halde bulundu. Silah seslerini duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Sude Öztürk, Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Başından vurulduğu belirlenen Sude Akarsu, daha sonra İzmit Seka Devlet Hastanesine sevk edildi. Genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Sude’nin cenazesi, otopsi incelemesi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan otopsi incelemelerinin ardından Sude’nin cenazesi ailesine teslim edildi. Sude Öztürk’ün cenazesi dün kılınan cenaze namazının ardından Kocaeli Kent Mezarlığında toprağa verildi.
Olayla ilgili Sude’nin öldüğü sırada evde bulunan erkek arkadaşı O.Ö. polis merkezine götürülerek ifadesi alındı. Sude’nin ölümünün şüpheli bulunması üzerine, O.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı