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09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
18 yaşındaki genç kızın katili dedesinin evinde yakalandı

18 yaşındaki genç kızın katili dedesinin evinde yakalandı

arşiv görüntüler

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

Genç Kız Polis Akalan Genç Kadın Cinayet 


- Elazığ’da dün gece erkek arkadaşı tarafından barakada vahşice bıçaklanarak öldürülen 18 yaşındaki Emine Fulya Akçelebi'nin katili saklandığı dedesinin evinde polis tarafından yakalandı. Olay, dün merkeze bağlı Aksaray Mahallesi Kuleli Sokak'taki boş bir arazi üzerinde bulunan barakada meydana geldi. İddiaya göre, cinayet şüphelisi Salih Yılmaz C. arkadaşlarını arayarak “sevgilimi öldürdüm” dedi.
Bunun üzerine olay yerine giden şüphelinin arkadaşları 18 yaşındaki 'Bahar Bal' takma ismini kullanan Emine Fulya Akçelebi’yi kanlar içerisinde hareketsiz görünce polise haber verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, bölgede güvenlik çemberi oluşturarak çalışma yaptı. Yapılan çalışmada genç kadının vücuduna çok sayıda bıçak darbesi alarak öldürüldüğünü tespit etti. Daha sonra genç kadının cesedi otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayet sonrası arkadaşlarını aradıktan sonra olay yerinden kaçan şüpheli Salih Yılmaz C.'nin yakalanması için çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı ekipler, şahsın Hicret Mahallesi'nde dedesinin evine gizlendiğini öğrendi. Eve baskın yapan polis, şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan cinayet şüphelisi, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
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