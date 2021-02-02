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02 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
18 yaşındaki genç kızın feci sonu

18 yaşındaki genç kızın feci sonu

Beril Sert’in düştüğü yer

Genç Kız Adli Tıp Cenaze Sağlık Ekipleri Adli Tıp Kurumu 

-Balkonun görüntüsü
-Genel ve detay görüntü
-Polisin çalışması
-Kırılan telefonu
-Annesinin ağlaması

( ADANA )- Adana’da 12. kattaki balkondan düşerek hayatını kaybeden genç kızın annesi ve akrabaları gözyaşlarına boğuldu ADANA

- Adana’da 18 yaşındaki genç kız 12. kattaki evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, olay merkez Çukurova ilçesi, Toros Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 18 yaşındaki Beril Sert dün öğleden sonra 12. kattaki evlerinin balkonuna çıktı. Bir süre burada duran Sert daha sonra telefonuna bakmaya başladı.
Bu sırada Sert dengesini kaybederek balkondan düştü. Beton zemine düşen Sert’i gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kızın kendisiyle birlikte düşen telefonu da parçalandı. Olayı duyup eve gelen anne Tülay Sert gözyaşlarına boğuldu. Beril Sert’in cenazesi polisin ilk incelemesinin ardından otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (FKE-
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