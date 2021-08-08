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18 yaşındaki genç kız, cinsel taciz iddiası ile yaşamına son verdi
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8 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
18 yaşındaki genç kız, cinsel taciz iddiası ile yaşamına son verdi

18 yaşındaki genç kız, cinsel taciz iddiası ile yaşamına son verdi

Sosyal medya hesabındaki paylaşımlar

( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Medya Küçük Kız Taciz İddiası Suç Duyurusu Sağlık Ekipleri 


- Başkent’te yaşayan 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan, annesine gönderdiği mesajın ardından yaşamına son verdi. Genç kızın yaşamına son vermeden bir gün önce, kendisine cinsel saldırıda bulunduklarını iddia ettiği 2 kişi hakkında karakolda suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Olay, 7 Ağustos Cumartesi günü saat 01.00 sıralarında Ankara’nın Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Burada bir süredir ablasıyla birlikte yaşayan 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan, 15'inci kattaki evlerinin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi. Sitede yaşayanların duyulan gürültü sonrasında komşularının araması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede Eda Nur’un vefat ettiği öğrenildi. Daha sonra 18 yaşındaki Eda Nur’un cansız bedeni olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Eda Nur’un ölmeden önce suç duyurunda bulunduğu şüphelilerden Mehmet A.'nın yakalanıp serbest bırakıldığı, Yusuf. G.'nin ise hala arandığı öğrenildi. 18 yaşındaki Eda Nur, hayatına son vermeden önce annesine yazdığı mesajda, "Anne küçük kızın bazı şeylere dayanamıyor artık. Kızını çok harcadılar. Kimseye bir şeyini anlatamadı. Hakkımı yerde bırakmayın lütfen. Ben katlanamıyorum, dimdik duramıyorum siz durun'' ifadeleri yer aldı. Öte yandan sosyal medya üzerinden Eda Nur Kaplan için birçok mesaj paylaşıldı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürerken, Eda Nur Kaplan bugün Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
(HA-Y)
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