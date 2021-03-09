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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
18 Mart törenlerinde göndere çekilecek Türk Bayrağı Çanakkale'ye ulaştı

18 Mart törenlerinde göndere çekilecek Türk Bayrağı Çanakkale'ye ulaştı

törenden detay

Karya İlham Akkale Gesi 

-bayrakların tesliminden detay

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 106. yıl dönümü dolayısıyla ‘Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak’ projesi çerçevesinde Balıkesir’den yola çıkan Türk bayrağı Çanakkale’ye ulaştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 106. yıl dönümünde 81 ilden 81 bayrağı Çanakkale'de buluşturmak üzere hayata geçirilen proje kapsamında Balıkesir’den getirilen Türk bayrağı Çanakkale’ye ulaştı. Bayrak ve vatan sevgisini daha da geliştirmek maksadıyla ‘Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak’ projesi kapsamında şanlı Türk bayrağı, Marmara Bölgesinde Edirne’den başlayarak il temsilcileri tarafından sırayla Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya Düzce, Bolu, Bilecik, Yalova, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale’ye getirildi.
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş’ın iştirâkiyyel Çanakkale Valiliğinde gerçekleştirilen törende Balıkesir’den gelen Muzaffer Uyar Türk bayrağını Şahsenem Özkan’a teslim etti. Vali İlhami Aktaş, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından uygulanan projenin önemine değinerek gençlere teşekkür etti. Bayrak teslim törenine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammet Mermer ile Çanakkale ve Balıkesir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli katıldı.
(UYC-MŞ)
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