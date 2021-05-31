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31 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
175 kilo 500 gram esrarla yakalanan zanlı tutuklandı

175 kilo 500 gram esrarla yakalanan zanlı tutuklandı

Zanlının emniyetten çıkartılması

Uyuşturucu Akalan Narkotik Harekete Geç 

-Adliyeye götürülmesi
-Arşiv görüntüler

( ADANA ) ADANA

- Adana’da ev eşyası yüklü bir kamyonda 57 kilo 450 gram toz, 118 kilo 50 gram kubar olmak üzere.Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kente ev eşyası yüklü bir kamyonda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Polis otoyolda aldığı önlemde şüpheli kamyon gelince durdurup arama başlattı. Hassas burunlu narkotik köpeği tarafından yapılan aramada kamyonda eşyaların arasına gizlenmiş 57 kilo 450 gram toz, 118 kilo 50 gram kubar olmak üzere 175 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Kamyon sürücüsü Y.İ. (45) ise gözaltına alındı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
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