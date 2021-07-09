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17 yaşındaki Zeynep'ten bir haftadır haber alınamadı
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9 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
17 yaşındaki Zeynep'ten bir haftadır haber alınamadı

17 yaşındaki Zeynep'ten bir haftadır haber alınamadı

Babadan detay

Sosyal Medya Genç Kız Ses Kaydı Müstakil Ev Yardım Çağrısı 

-Baba ile röportaj
-kızın fotoğrafı

( ANTALYA -ÖZEL)- En son 2 gün önce ailesine ses kaydı gönderen genç kız için aile kayıp başvurusunda bulundu- Acılı baba kızının bulunmasını istedi ANTALYA

- Antalya’da bir hafta önce gece saatlerinde ailesi ile kaldığı evden ayrılan 12. sınıf öğrencisi genç kızdan ailesi bir daha haber alamadı. Acılı baba ise kızının bir an önce bulunmasını istedi. Baraj Mahallesi Kırçiçeği Caddesi üzerinde bulunan müstakil evde ailesi ile birlikte yaşayan 12. sınıf öğrencisi Zeynep Kaplan (17), 2 Temmuz Cuma günü evden arkadaşı ile birlikte ayrıldı. Gece saatlerinde kızlarının evde olmadığının farkına varan aile durumu Kepez Polis Merkezi amirliğine bildirdi. Eve gelerek ailenin ifadesine başvuran ekipler, genç kızı bulmak için çalışma başlattı. Öte yandan genç kızın 2 gün önce ailesi ile bir sosyal medya hesabı üzerinden iletişim kurduğu öğrenildi. Kızının bulunması için yardım çağrısında bulunan acılı baba Mustafa Kaplan, “En son iki gün önce sosyal medya hesabı üzerinden görüştük. 9 dakika ses kaydı vardı. Cuma günü gece saatlerinde evden çıkmış. Biz geç fark ettik. O gün gece saat 04.00’a kadar görüştük. Hiçbir şekilde ikna edemedik. Evden ayrıldığı arkadaşı burada. Staj görüyordu. Okuyacağını söylüyordu. Dershaneye gidecekti. Ehliyet almak istiyordu. Polise başvuru yaptık. Onlar da çok yardımcı oluyorlar. Şuan bir ses seda yok. Elbet bir derdi var ama ne derdi olduğunu bilmiyoruz. Hiçbir olumsuzluk yoktu. Acaba bir yerde bir şey mi yaptılar diye korkuyoruz. Uyuşturucudan korkuyoruz. Çocuklarımız annelerinin babalarının sözünden çıkmasın” açıklamasına yer verdi.
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