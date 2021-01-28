17 yaşındaki Şevval, velilere dijital seminer veriyor

-17 yaşında seminer veren Şevval’den detaylar

-Şevval Başarslan ile röp.



( İSTANBUL )- 'Dijiaile' seminerleri pandemi döneminde de devam ediyor İSTANBUL



- Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi işbirliği ile Tuzla Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen “DijiAile-Ailede Dijital Dönüşüm” projesi kapsamında yapılan dijital seminerler devam ediyor. 8 haftalık eğitim sonrasında Lider Öğrenci olan 17 yaşındaki Şevval Başarslan velilere dijital seminerler düzenliyor. 17 yaşındaki Şevval Başarslan’ı gören veliler şaşırıyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi işbirliği ile Tuzla Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında gerçekleştirilen “DijiAile - Ailede Dijital Dönüşüm” projesi kapsamında yapılan seminerler pandemi döneminde de devam ediyor. 8 haftalık eğitim sonrasında Lider Öğrenci olmaya hak kazanan 19 öğrenci, velilere dijital dönüşüm semineri veriyor. Lider öğrenciler, Dijital Etik, Dijital İletişim, Dijital Okuryazarlık, Dijital Erişim, Dijital Ticaret/Alışveriş, Dijital Sorumluluk ve Haklar, Dijital Sağlık, Dijital Kanun ve Dijital Güvenlik konularında eğitimler vererek kuşaklar arası teknolojik bir teknolojik bir iletişim kurulması amaçlanıyor. Bu kapsamda Tuzla Tuğrul Bey Anadolu Lisesi’nde 11’inci sınıf öğrencisi olan 17 yaşındaki Şevval Başarslan, velilere teknoloji konusunda bir sunum yaptı. Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında online olarak yapılan seminerlere veliler yoğun ilgi gösteriyor. Velilere 17 yaşında seminer vermenin kendisine zevk verdiğini belirten Şevval Başarslan, ”Benim şöyle bir artım var, tiyatro ile iç içeyim. İnsanlar ile diyaloğumda 2-3 yıldır sürekli içli dışlıyız. Herhangi bir problem yaşamıyorum. Tabi ki zevk veriyor. İnsanları bilinçlendiriyorsunuz ve bunun bir artısını hissediyorsunuz” dedi.

“Veliler ilk başta şaşırıyor" Velilerin kendisini gördükleri zaman şaşırdıklarını belirten Şevval Başarslan, ”Veliler ilk başta şaşırıyorlar tabii ki. Ama bizim hedeflediğimiz bu. Projenin hedeflediği bu. Amacımız burada çağın koşullarına göre değişen aile yapıları ve toplumsal yapılar ile birlikte dijital meselelerimiz de hayatımızın bir parçası olmuştur. Dönüşüme ailelerimizi hazırlamak amacıyla böyle bir çalışmayı yürütüyoruz. Burada hem hedef öğrencileri aktif kılmak hem de velilerin bilinçlenmesidir. Bir yıldır Tuzla Belediyesi ile beraber Dijital-Dönüşüm projesinde yer alıp belirli seminerler ile velilerimize bir bilgi sunumu yapmayı hedefledik ve şu anda bunu gerçekleştiriyoruz. Velilerimize verdiğimiz eğitimler ile mail hesabı açma, e-Devlet uygulamasını kullanma, HES kodu alma gibi temel eğitimler veriyoruz. Değişen teknoloji ile beraber gelişen teknoloji beraber çoğu arkadaşımızın katıldığı gibi velilerimizi de buna katmaya çalışıyoruz. Bu şekilde ilerliyoruz” dedi.





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