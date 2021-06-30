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30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- 17 yaşındaki lise öğrencisi inşaatın 6. katından düştü

- 17 yaşındaki lise öğrencisi inşaatın 6. katından düştü

Hastanede yaralının sedyede görüntüsü

Savcı Lise Öğrencisi Havalandırma Boşluğu Lise Öğrenci 

-Polisin bilgi sorması
-Sedye ile taşınması
-Hastanenin dış görüntü
-İnşaatın dış görüntüsü
-Yaralının düştüğü yer

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da 17 yaşındaki lise öğrencisi babasına yardım etmek için gittiği inşaatın 6. katından havalandırma boşluğuna düşerek ağır yaralandı. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde sabah meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lise öğrencisi 17 yaşındaki Olgun D., 9 katlı inşaatın 6. katından havalandırma boşluğuna düştü. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Olgun D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Aynı inşaatta çalışan Olgun D.'nin babası Ahmet D. kendisinin 5. katta bulunduğu sırada bir ses duyduğunu ve baktıklarında oğlunun düşmüş olduğunu gördüklerini söyledi.

Ahmet D. oğlunun yardım etmek için inşaata bugün geldiğini iddia etti. Nöbetçi savcı olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (MAY
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