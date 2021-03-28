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28 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
- 17 yaşındaki gencin sır ölümü

- 17 yaşındaki gencin sır ölümü

Görüntü: olayın yaşandığı binadan genel detaylar, polis ve itfaiye ekipleri, polis aracı, cenaze aracı, cenazenin binadan çıkarılması, yakınlarının sinir krizi geçirmeleri, detaylar.

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Polis Aracı Polis Cenaze Cenaze Aracı Sağlık Ekipleri 


- Gaziantep'te 17 yaşındaki genç, ailesiyle tartıştıktan sonra kendisini kilitlediği odada tüfek ile intihar etti. Olay, Şehitkamil ilçesi Atatürk Mahallesi 80. cadde üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki B.U., öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle kendisini odasına kilitledi. Daha sonra odadaki tüfeği alan 17 yaşındaki genç, tüfekle kafasına sıkarak intihar etti. Olayın ardından sesleri duyan ailesi, kapıyı kırarak odaya girdi. Çocuklarını yerde kanlar içerisinde görünce sinir krizleri geçiren aile bireyleri durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaptıkları incelemede B.U.'nun hayatını kaybettiğini belirledi. B.U.'nun cansız olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, gencin ailesi, yakınları ve arkadaşı sinir krizleri geçirerek göz yaşı döktü. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. (SVY-SD-
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