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01 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
17 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü

17 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü

ölen genç kızın fotoğrafı

İlk Müdahale Şüpheli Ölüm Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-olay yerinden fotoğraf
-olay yerinden görüntüler
-genç kızın atladığı kattan görüntüler
-atladığı kattan alınan parmak izi kalıntılarından görüntüler
-olayın yaşandığı binadan görüntüler
-detay görüntüler

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'te, yaşadığı binanın yedinci katından düşen 17 yaşındaki Feyza Nur S., hayatını kaybetti. Genç kızın şüpheli ölümü üzerine geniş çaplı soruşturma başlatıldı.Olay, gece saatlerinde Şehitkamil ilçesi Atatürk Mahallesi Camcıoğlu Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sitenin E bloğundaki yedinci katta bulunan evde ailesiyle beraber yaşayan Feyza Nur S. (17), gece saatlerinde evlerinin balkonundan aşağıya düştü. Genç kız, olayın ardından ağır yaralanırken, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de ağır yaralanan genç kıza ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede acil ameliyata alınan Feyza Nur S., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak gece saatlerinde hayatını kaybetti.Genç kızın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Genç kızın ölümü ile ilgili yapılan soruşturmada ilk bilgilerin kızın intihar ettiği yönünde olurken, olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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