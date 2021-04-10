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10 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
16 yaşındaki kurye tırın altında can verdi... Feci anlar kameraya yansıdı

16 yaşındaki kurye tırın altında can verdi... Feci anlar kameraya yansıdı

- 1 Güvenlik kamerası Yakın Plan: Ana yolda tır ilerlerken, yolun karşısından tırın gittiği yöne doğru çıkan motosikletin tırın altında kaldığı anlar ve çevredeki vatandaşların koşuşturması

Güzergah Güvenlik Kamerası Cep Telefonu Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-- 2 Aktüel : Kazanın meydana geldiği yoldan farklı açılardan detaylar
-- 3 Vatandaş cep telefonu kamerası: Kazanın sonrasında motosiklet sürücüsünün yerde yattığı anlar ve çevredeki yardım etmek isteyen vatandaşlar

( BURSA -ÖZEL) - Motosikletli kuryenin tırın altında kaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı BURSA

- Bursa’da ana yoldan karşıya geçmek isteyen motosikletli kurye tırın altında kalarak hayatını kaybetti. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, çarşamba günü saat 13.00 sıralarında merkez Demirtaş Mahallesi İsmetiye yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir pidecide motosikletli kurye olan 16 yaşındaki Samet Bilir, 06 CHD 501 plakalı motosikletiyle ana yolun karşına geçmek için yola çıktığı sırada, aynı güzergahta ilerleyen 47 yaşındaki A.Ç. idaresindeki 16 TB 459 plakalı tırın altında kaldı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs olay yerindeki müdahalenin ardından 112 ambulansla Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı. Genç sürücü burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri ise tır sürücüsünü gözaltına alırken, kazayla alakalı tahkikatın devam ettiği öğrenildi.
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