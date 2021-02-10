16 yaşındaki kızını sokak ortasında boğazından bıçakladı

--Yakalanan şahıs



( AFYON KARAHİSAR) -- Boğazından bıçaklanan genç kızı tesadüfen olay yerinden geçen jandarma kurtardı AFYON KARAHİSAR



- Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 16 yaşındaki kızını sokak ortasında boğazından yaralayan baba o esnada tesafüden olay yerinden geçen jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Jandarma öfkeli babayı gözaltına alıp ardından yaralanan genç kız için olay yerine ambulans çağırarak hayata tutunmasını sağladı. Olay, Sandıklı ilçesi İstasyon mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde yaşanan olayda, iddiaya göre Oktay U., henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı kızı H.U'yu boğazından bıçakladı. Yaralanarak kanlar içinde kalan genç kızı bir binanın girişine sığınarak yardım istedi. Bu sırada tesadüfen olay yerinden geçen jandarma ekipleri hemen yaşananlara müdahale etti. Jandarmayı görünce kaçmaya çalışan Oktay U., kısa sürede yakalandı. Ekipler kızını bıçaklayan babayı yakaladıktan sonra olay yerine 112 Acil servis ambulansı istendi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri H.U.’ya yaptıkları ilk müdahalenin ardından genç kızı ambulans ile Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Genç kız burada ameliyata alınırken, baba Oktay U.’nun ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

(GC-



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