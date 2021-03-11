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11 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
16’ncı kattan düşen 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

16’ncı kattan düşen 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Hastane bahçesinden görüntü

Polis Hastane Psikoloji Gözyaşı 

-Çocuğun düştüğü apartmanda görüntü
-Olay yerinen görüntü
-Çocuğun fotoğrafı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Beylikdüzü’nde psikolojik sorunlarının olduğu iddia edilen 11 yaşındaki çocuk, 16’ncı kattan evlerinden aşağıya atlayarak intihar etti. Olay, Adnan Kahveci Mahallesi Osmanlı Caddesi’nde bulunan 16 katlı bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 11 yaşındaki Ömer Güzel isimli çocuk son kattaki evlerinin camından site bahçesine atladı. Acılar içinde kıvranan çocuk, olay yerine gelen ambulans ile evine yakın özel hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine giden polis geniş çaplı araştırmaya başlarken ailesi uzun süre hastane önünde gözyaşı döktü. Öte yandan, çocuğun bilgisayar oyunlarıyla çokça vakit geçirdiği ileri sürülürken, polisin çocuğun odasında geniş çaplı inceleme yaparak delil ve bulgu elde ettiği konuyla ilgili geniş çaplı araştırma başlattığı öğrenildi. (MD- MB-
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