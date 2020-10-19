Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
16 köpeği zehirleyerek öldürdüler

16 köpeği zehirleyerek öldürdüler

zehirlenen köpeklerin veterinerde tedavi edilmesinden detay

( ÇANAKKALE )- Çanakkale'nin Biga ilçesinde köpekleri zehirleyen 2 kişi gözaltına alındı ÇANAKKALE

Köpek Akalan İtiraf Akkale Yazılı Açıklama 


- Çanakkale'nin Biga ilçesinde 16 köpeği zehirleyerek ölümüne neden olan 2 kişi gözaltına alındı.Çanakkale’nin Biga ilçesine bağı İdriskoru köyünde geçtiğimiz Cumartesi günü dehşete düşüren bir olay yaşandı. Köyde bulunan 16 köpeği zehirleyerek ölümüne neden olan 2 kişi, Biga Jandarma Komutanlığı ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu yakalandı.Konuya ilişkin Biga Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada; “17 Ekim 2020 Cumartesi günü İdriskoru köyümüzde 16 köpeği zehirleyerek ölümüne sebep olan ve hepimizin vicdanını sızlatan olayla ilgili iki şüpheli şahıs, Biga İlçe Jandarma Komutanlığımızın çalışması neticesinde gözaltına alınmıştır. Şahıslar alınan ilk ifadelerinde suçlarını itiraf etmişlerdir. Konuyla ilgili adli soruşturma devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Annelerinin yasak aşkını dedektif kardeşler çözdüAnnelerinin yasak aşkını dedektif kardeşler çözdü
Teslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi PişmanımTeslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi Pişmanım
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı