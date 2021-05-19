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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
16 kişilik minibüsten 28 yolcu çıktı

16 kişilik minibüsten 28 yolcu çıktı

Minibüsün durdurulması

Polis Koronavirüs Tarım Fedakarlık Şili 

-Yolcuların tek tek indirilmesi
-Minibüsün içinin görüntüsü
-Polisin sürücüyü uyarması

( ADANA ) -- Adana’da polisin durduğu ADANA

- Adana’da polisin durduğu. D-400 kara yolunda önceki gün koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim yapan Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Mahir Omar yönetimindeki 01 MA 2033 plakalı minibüsü durdurdu. Araçta inceleme yapan ekipler, minibüsün koltuklarının çıkararak balık istifi yolculuk yapan tarım işçilerini tek tek indirdi. 16 yolcu kapasiteli minibüste 28 yolcu taşındığını belirleyen polisler, iç kısmının yeniden düzenlenerek, oturma gruplarının çıkarıldığını saptadı. Yapılan kontrolde, Suriyeli Mahir Omar’ın taşımacılık izin belgesinin bulunmadığı tespit edildi. Ruhsata işlenmeden düzenlemeler yapılan minibüs, trafikten menedilirken, Omar’a da 3 bin 249 TL ceza kesildi. Ayrıca minibüsteki yolculara da 'sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal'den idari yaptırım tespit tutanağı düzenlendi.
Polis sürücü ve yolcuları pandemi döneminde herkesin fedakarlık yaptığını ancak bu görüntünün hiç hoş olmadığını söyleyerek uyarılarda bulundu. (FKE-
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