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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
16 gündür aranan yaşlı çiftin cesetleri rögarda bulundu

16 gündür aranan yaşlı çiftin cesetleri rögarda bulundu

Olay yerinde görüntü

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

Gard Karahisar Yaşlı Çift 


- Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 16 gündür kayıp olarak aranan yaşlı çiftin cansız bedenleri kullanılmayan rögarlarda bulundu. Geçtiğimiz ay aniden ortadan kaybolan Cevdet ile Zeliha Uysal'ın cesetleri 16 gün sonra kayboldukları köye yakın bir noktada ki rögarda bulundu. Jandarmanın olay yerindeki inceleme çalışmaları sürüyor.
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