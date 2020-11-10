16 gündür aranan yaşlı çiftin cesetleri rögarda bulundu



- Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 16 gündür kayıp olarak aranan yaşlı çiftin cansız bedenleri kullanılmayan rögarlarda bulundu. Geçtiğimiz ay aniden ortadan kaybolan Cevdet ile Zeliha Uysal'ın cesetleri 16 gün sonra kayboldukları köye yakın bir noktada ki rögarda bulundu. Jandarmanın olay yerindeki inceleme çalışmaları sürüyor.



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