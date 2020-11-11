16 gün sonra rögarda ölü bulunan yaşlı çift toprağa verildi

-Gelinin ve kızın gözyaşlarından farklı açılardan görüntü

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( DENİZLİ ) - DENİZLİ



- Afyonkarahisar’da kaybolduktan 16 gün sonra kullanılmayan rögarda cansız bedenleri bulunan ve cinayete kurban giden Uysal çifti Denizli’de toprağa verildi.

Cenaze namazı sırasında yaşlı çiftin gelini ve kızının gözyaşları duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Olay, geçtiğimiz 26 Eylül de Dinar ilçesine bağlı Pınarlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Pınarlı köyünde yaşayan Cevdet (66) ve Zeliha Uysal (64) geçtiğimiz 26 Eylül de bir anda ortadan kayboldu. Olayın ardından aile üyelerinin haber vermesi ile bölgeye gelen jandarma ve AFAD ekipleri çifti bulmak için çalışma başlattı. Balık adamlarla dahi köye yakın bir gölette yapılan arama çalışmasından sonuç alınamadı. Bunun üzerine arama çalışmaları sona erdikten sonra bölgedeki çobanlık yapan bir şahıs köyde eskiden tarlaların sulanması için kullanılan ancak şu anda atıl durumda olan sula rögarından kötü kokular geldiğini söylemesi üzerine jandarma ekipleri bölgeye gelerek inceleme başlattı. Ekipler rögara indirdiklerinde ise yaşlı çiftin tanınmayacak haldeki cesetlerini buldu. Otopsilerin ardından başlarından tüfekle vurulduğu belirlenen yaşlı çiftin cenazeleri sabah saatlerinde teslim alınarak Denizli’ye getirildi.

Cevdet ve Zeliha Uysal çiftinin cenaze namazları ikindi namazına müteakip Hilal Camiinde kılınan namazın ardından toprağa verdi. Cenaze töreninde çiftin gelini ve kızı gözyaşlarına hakim olmadı. Ailenin gelini ve kızlarının feryatları yürekleri dağladı. (FP-MB-



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