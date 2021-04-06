16 FETÖ/PDY şüphelisi hakkında gözaltı kararı



- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2012 yılı Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu (JANA/JATEK) sınavı soruşturması kapsamında verdi. 2012 yılında yapılan Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu yazılı sınavı öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alan ve dağıtan çoğunluğu ihraç/istifa subay/astsubayı olan toplam 16 FETÖ şüphelisi için gözaltı kararı çıktı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürülmesi üzerine Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2012 yılı Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu (JANA/JATEK) sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden çoğunluğu ihraç/istifa subay/astsubay olan toplam 16 FETÖ/PDY şüphelisi hakkında, 06.04.2021 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir” denildi. (ENG-BC-AŞ-Y)



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