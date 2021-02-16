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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
156 köy yolu ulaşıma kapanmıştı, hepsi ulaşıma açıldı

156 köy yolu ulaşıma kapanmıştı, hepsi ulaşıma açıldı

EKİPLERİN YOLLARI AÇMASI

( EDİRNE ) EDİRNE

Hafta Sonu İş Makinesi Karla Mücadele Kar Yağışı 


- Edirne’de hafta sonu etkili olan kar yağışıyla birlikte ulaşıma kapanan 156 köy yolu yoğun çalışmalar sonucunda yeniden ulaşıma açıldı. Edirne’de hafta sonu etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürümüştü. Kar kalınlığının 1 metreye yaklaştığı bölgelerde 156 köy yolu ulaşıma kapandı. Edirne İl Özel İdaresi ekipleri 60 personel ve 30’un üzerinde iş makinesi ile yaklaşık 800 km yolda karla mücadele gerçekleştirdi. Yürütülen çalışmalar sonucunda ulaşıma kapanan 156 köy yolu ulaşıma açıldı. Karda araçlarıyla ve yaya olarak mahsur kalan 117 vatandaş da ekipler tarafından kurtarılarak güvenli noktalara ulaştırıldı. (SU-KU-
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