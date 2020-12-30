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30 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
150 metre sürüklenen araçtan emniyet kemerleri sayesinde kurtuldular

150 metre sürüklenen araçtan emniyet kemerleri sayesinde kurtuldular

Kaza yapan araç

Polis Emniyet Kemeri Polis Ekipleri Direksiyon Yağmur Suyu 

-Olay yeri

( SAKARYA ) SAKARYA

- Sakarya D-650 Karayolunda kontrolden çıkarak önce refüje, ardından yağmur suyu kanalına çarparak yaklaşık 150 metre sürüklenen otomobilden emniyet kemerleri sayesinde kurtulan iki kişinin burnu bile kanamadı. Kaza, D-650 Adapazarı- Karasu yolu Tuzla Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adapazarı istikametinden Karasu istikametine seyir halinde olan A.Ç. idaresindeki 54 ADB 587 plakalı Seat marka otomobil, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde önce refüje, ardından yağmur suyu kanalına çarparak yaklaşık 150 metre sürüklendi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Maddi hasarın meydana geldiği kazada, araçta bulunan iki kişi emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtuldu. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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