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07 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
150 bin TL'si hayalleriyle birlikte uçup gitti

150 bin TL'si hayalleriyle birlikte uçup gitti

Şahin Umar'ın olayı polise anlatmasından görüntü

Polis Hastane Gurbetçi Kız Kardeş Düşünür 

-Şüphelileri aramasından görüntü
-Polisin şüphelilere mesaj atmasından görüntü
-Çantadan görüntü
-Olay yerinden görüntü
-Şahin Umar'ın konuşmasından görüntü
-Şahin Umarın aracından görüntü

( DENİZLİ -ÖZEL)- 150 bin TL kâr etmeyi düşünürken elinde boş çantayla kaldı DENİZLİ

- Denizli'de dolandırıcıların tuzağına düşen gurbetçi, yaklaşık değeri 300 bin TL olan 30 bin Pound’a 150 bin TL kâr ile sahip olmak isterken eline tutuşturulan bomboş çanta ile kalakaldı. 150 bin TL’si hayalleriyle beraber yok olan adam, “Benim de kârım olacaktı” dedi.
Olay, Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Almanya’dan Türkiye’ye akrabasının yanına gelen Şahin Umar’ın telefonu tanımadığı kişi tarafından arandı. Telefonu açan Umar, kendisini Muharrem A. olarak tanıtan kişiyle konuşmaya başladı.
Muharrem A., kız kardeşinin hastanede yattığını söyleyerek elinde bulunan yaklaşık 300 bin TL değerindeki 30 bin Pound’u, 150 bin TL’ye acilen bozdurmak istediğini söyledi.

Teklifi kabul eden Şahin Umar, yeğeninden borç para aldı. Ardından Muharrem A., hastanede buluşacaklarını söyledi.

Başka bir yeğeniyle beraber yola çıkan Umar’ı arayan Muharrem A. ilk başta Lise Caddesi'nde kendilerini almalarını söyledi.

Muharrem A. ve yanında getirdiği Osman Y., Umar’la bir araya geldi. Sonrasında Muharrem A., Değirmenönü Mahallesi'ni tarif ederek Umar’ı yönlendirdi. Ardından Umar, araçtan indikten sonra çantadan parayı çıkardı. O sırada Osman Y. parayı alarak Muharrem A. ile beraber hızlıca uzaklaştı.Polis ekipleri şüphelilere mesaj atarak irtibata geçmeye çalıştıŞüphelilerin paraları alıp hızla uzaklaşmasından sonra arkalarından koşan Umar ve akrabası yetişemeyerek polisi arayıp ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler Umar ile konuşarak bilgi aldı. Sonrasından ekipler Umar’ın şüphelileri aramasını istedi. Umar şüphelileri ardı ardına aramasına rağmen telefonları yanıtsız kaldı. Polis ardından Umar’ın telefonuyla şüphelilere mesaj atarak irtibata geçmeye çalıştı.“O kadar dedim ki ona verme paraları verme”Umar şüphelilerin isimlerini ve bilgilerini polise anlatırken akrabası, “Sırf bunun için iyilik yapmak istedi. Ama o kadar dedim ki ona verme paraları verme” dedi.
O sırada Umar ise “Benim de kârım olacaktı. Hastamız kurtulacak ölüyor falan deyince ikna olduk” diye konuştu.
“Yeğenime ‘Biz korktuk sizden’ dedi”150 bin TL kâr yapacağı hayâlini kuran ve hayalleri yıkılan Umar, “Burada buluştuk ve kapının önünde parayı verin dediler. Vermiyordum parayı ve yeğenimde geldi. Yeğenime biz parayı vermiyoruz siz sahtekarsınız bize bir şey yapacaksınız falan dedi” diye konuştu.

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