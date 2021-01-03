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03 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
150 bin nüfuslu ilçe sis denizinde kayboldu

150 bin nüfuslu ilçe sis denizinde kayboldu

Sis bulutunun farklı noktalardan çekilmiş görüntüleri

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

Sosyal Medya 


- Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, kentin üzerini tamamıyla kaplayarak kartpostallık görüntüler oluşturdu. Elbistan, çok nadir görülen bir doğa olayına sahne oldu. Gece saatlerinden itibaren etkili olan sis, ilçede görüş mesafesini 5 metreye kadar düşürdü. Gün boyunca da etkisini gösteren sisli hava, şehrin yüksek noktalarına çıkıldığında ise bambaşka bir güzelliğe büründü. Şardağı, Belan geçidi ve Kışla Mahallesi’nde bulunan Sekili mevkiine çıkan vatandaşlar, çok nadir rastlanılan bu eşsiz doğa olayına tanıklık etti. Cep telefonlarıyla bu sis denizini görüntüleyen vatandaşlar, manzaranın tadını çıkardı. Kent merkezi ve ovayı tamamen kaplayan sis denizi, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Özellikle ilçeye bağlı Kışla Mahallesi’nin Sekili mevkiine çıkan vatandaşlar, sis bulutu eşliğinde gün batımını izlemenin keyfini birlikte yaşadı. Sis denizinin farklı açılardan çekilen fotoğraf ve videoları, sosyal medyada kısa sürede en çok paylaşım ve beğeni aldı.
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