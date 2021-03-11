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11 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
150 bin liralık altınlarını dolandırıcılardan son anda kurtardı

150 bin liralık altınlarını dolandırıcılardan son anda kurtardı

şüpheliler adliyeye sevk edilirken

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

Polis Harekete Geç Polis Ekipleri 


- Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde telefon dolandırıcıları bu seferde yaşlı bir kadını dolandırmaya çalıştı. Dolandırıldığını anlayan kadın, polis yardımı ile yaklaşık 150 bin liralık altınlarını son anda kurtardı. Olay, Kapaklı ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir grup telefon dolandırıcısı, ilçede bir kadını ağına aldı. Kadını arayan dolandırıcılar, kadının para ve altınlarını istedi. Dolandırıldığını fark eden kadın telefonu kapatmayarak bir yakınından polise haber vermesini istedi. Kısa sürede harekete geçen Kapaklı Büro Asayişe bağlı polis ekipleri, kadının adresinde gerekli önlemler aldı. Daha sonra telefon dolandırıcısı, dolandırmak istediği kadını altınlarla birlikte Bülent Ecevit Parkına yönlendirdi. Bunun üzerine polis ekipleri de parka geçerek önlemlerini aldı. Dolandırıcılarla buluşan kadın yaklaşık 150 bin liralık altının olduğu poşeti dolandırıcılara verdi. Daha sonra harekete geçen polis ekipleri altınların olduğu poşetle birlikte şüphelileri yakaladı. Altınlar sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheli K..Y. ve S.G. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Buradaki işlemlerinden sonra telefon dolandırıcıları adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.G. tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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