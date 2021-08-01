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15 yaşındaki kız, tartıştığı babasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü
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1 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
15 yaşındaki kız, tartıştığı babasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü

15 yaşındaki kız, tartıştığı babasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü

-Adli tabiplikten detaylar

İlk Müdahale Hastane Kız Çocuğu Gözaltı Polis Ekipleri 

--Hastane acil levhasından detaylar
--Cumaali C. fotoğraf
--C.C. fotoğraf

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 15 yaşındaki bir kız çocuğu tartıştığı babasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Beyazşehir Mahallesinde meydana gelen olayda, C.C.(15) ile babası Cumaali C.(42) arasında iddiaya göre bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.C., eline geçirdiği bıçağı babasının göğsüne sapladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde Cumaali C.’nin kalbine isabet eden bıçak darbesi ile hayatını kaybettiği belirlendi. C.C. suç aleti ile olay yerinde gözaltına alınırken, Cumaali C.’nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (EK
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