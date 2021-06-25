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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
15 yaşındaki kayıp çocuk bulundu

15 yaşındaki kayıp çocuk bulundu

Çocuk Şube Müdürlüğü'nden detaylar

A Haber Kayıp Çocuk Polis Teşkilatı Yalın Polis Ekipleri 

-Amcanın şubeden kaybolan çocukla çıkması
-Çocuğun şubeye getirilmesi
-Amca Zeki Buldu'nun konuşması
-Çocuk Rojhat Buldu'nun konuşması
-Detaylar

( KARS ) KARS

- Kars’ta önceki çalıştığı işyerinden ayrılan ve daha sonra haber alınamayan 15 yalındaki Rojhat Buldu bulundu.Kars merkez Paşaçayır Mahallesi Sanayi Bölgesinde özel bir mandırada çalışan 15 yaşındaki Rojhat Buldu, önceki gün sabah saat 05.00 sıralarında iş yerindeyken kimseye haber vermeden işten ayrıldı.Çocuklarından haber alamayan aile durumu Kars İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’ne bildirdi. Polis, Buldu çiftinin 4 çocuğunun en büyüğü olan Rojhat Buldu için kent genelinde geniş çaplı arama başlattı.Başlatılan çalışmalarda Rojhat Buldu, yakınlarının bulunduğu Digor ilçesine bağlı Şenol köyüne yürüyerek giderken yol kenarında bulundu. Polis ekipleri Buldu’nun ailesine bilgi verdikten sonra ifadesinin alınması için Çocuk Şube Müdürlüğü’ne getirildi.
İfadesinin alınmasının ardından Rojhat Buldu amcası Zeki Buldu’ya teslim edildi.Zeki Buldu, 2 gündür arkadaşının iş yerinde bulunan ve ailesini özleyen yeğeninin sağ salim bulunduğu için çok mutlu olduğunu söyleyerek, tüm polis teşkilatına teşekkür etti.Rojhat Buldu ise, merkezden Digor’a bağlı Şenol köyüne yürüyerek gitmek isterken polis ekipleri tarafından bulunduğunu ve kara yolunu izleyerek gittiğini kaydetti.

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