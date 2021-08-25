Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
15 yaşındaki genç zeytinlikte ölü bulundu
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
15 yaşındaki genç zeytinlikte ölü bulundu

15 yaşındaki genç zeytinlikte ölü bulundu

Olay yerinden görüntü

Zeytinli Zeytinlik Avcılık Sağlık Ekipleri Rtürk 

-Ölen gençden görüntü
-Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın Osmangazi ilçesinde zeytinlikte bir kişi ölü bulundu. Zeytinlikte bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören mahalleli durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde yerde hareketsiz yatan Ferit Ertürk(15) isimli gencin öldüğünü belirledi. Olay; Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Geçit mahallesi Asude Sokak üzerinde bulunan zeytinlikte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saat 02.30 sıralarında yoldan tesadüfen geçen mahalleli zeytinlikte yerde hareketsiz yatan birini gördü. Yerde yatan gencin yanına giden mahalleli gencin tepki vermediğini görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Hayatını kaybeden gencin cesedi savcılık incelemesinin ardından Otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı