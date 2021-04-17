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17 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
15 yaşındaki genç feci kazada hayatını kaybetti: O anlar kamerada

15 yaşındaki genç feci kazada hayatını kaybetti: O anlar kamerada

Kaza anı

( BURSA ) BURSA

Trafik Kazası Kamera 


- Bursa’da bugün meydana gelen ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazasında çarpışma anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza bugün saat 16.00'da Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki Demireli Mahallesi girişinde meydana gelmiş ve elektrikli motosiklette yolculuk yapan Eren Beygircioğlu yaşamını yitirmişti.
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