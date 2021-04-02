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02 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
15 yaşındaki çocuk kuşları kovalamak isterken canından oldu

15 yaşındaki çocuk kuşları kovalamak isterken canından oldu

olay incelemeden görüntü

Yüksek Gerilim Hattı Adli Tıp Yüksek Gerilim Güvenlik Önlemi Adli Tıp Kurumu 

-fenalaşanlardan görüntü
-cenaze kaldırılırken görüntü
-genel ve detay görüntüler
-çocuğun fotoğrafı

( İSTANBUL )- Küçükçekmece’de elektrik tellerindeki kuşları kovalamaya çalışan çocuk hayatını kaybetti- Kuşları kovalamak isterken yüksek gerilim teline dokundu, hayatını kaybetti İSTANBUL

- Küçükçemece'de güvercin besleyen 15 yaşındaki Samet Özkan, evin terasında sokaktan geçen elektrik tellerine konan kuşları kovalamak istedi. Sopayla yüksek gerilim hattına vuran Özkan, birden akıma kapılarak hayatını kaybederken, kuzeni de hafif yaralandı. Olay, Saat 13.00 sıralarında Küçükçekmece Fevzi Çakmak Mahallesi Conker Sokak'taki 3 katlı binanın terasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin çatısında güvercin besleyen 15 yaşındaki Samet Özkan, kuzeni Ş.Ö, (15) ile sokaktaki yüksek gerilim hattına konan kuşları kovalamak istedi. Özkan'ın sopayla vurduğu elektrik tellerinde aniden bir patlama yaşandı. Elektrik akımına kapılan Özkan, aniden yere yığıldı. Kuzeni Ş.Ö ise hafif yaralandı. Olayı gören bina sakinleri ve yakınları çıkan dumanları söndürürken, durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine, sağlık, çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Sağlık ekipleri, 15 yaşındaki Özkan’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Hafif yaralanan Ş.Ö, ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bu sırada olayı öğrenen 15 yaşındaki çocuğun yakınları, sinir krizi geçirerek ağıtlar yaktı. Polis, sokakta güvenlik önlemi alarak, yakınlarının çatıya çıkmasını engellemeye çalıştı. Daha sonra olay yerine gelen savcı, polis birlikte inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından Özkan'ın cenazesi, adli tıp kurumuna kaldırıldı. Cenazenin kaldırıldığını gören ailesi ve yakınlarından bazıları fenalaştı. Fenalaşanlar ambulansa alınarak sakinleştirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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