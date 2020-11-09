15 yaşında kalp krizi geçirerek ölen Fatmanur’un ölümünde ‘çakmak gazı’ şüphesi

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( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR



- 15 yaşındaki Fatmanur Yücel, geçtiğimiz gece kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybetti. Arkadaşlarının iddiasına göre küçük kızın ölmeden bir süre önce elinde çakmak gazı olması ise kafalarda soru işareti bıraktı. Edinilen bilgilere göre olay Odunpazarı İlçesine bağlı Yıldırım Caddesinde meydana geldi. Burada arkadaşlarının otomobilde oturan Fatmanur Y., bir süre sonra araçtan dışarı çıktı. Birkaç adım attıktan sonra kronik astım hastası olduğu öğrenilen 15 yaşındaki Fatmanur yere yığıldı. Olay sonrası bölgeye gelen bekçiler, Fatmanur’un kalbinin durduğunu fark ederek kalp masajı yapmaya başladı.

Bu sırada olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hemen müdahale edilerek Fatmanur’u Eskişehir Şehir Hasatanesi’ne kaldırdı. Kalbi yolda tekrar çalışan Fatmanur, hastanede tekrar kalbinin durması sonucu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Fatmanur’un ölümünde ‘çakmak gazı şüphesi’ Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Fatmanur Yücel’in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında arkadaşından alınan ifade ise, akıllarda soru işareti bıraktı. Fatmanur’un otomobilde oturduğu sırada elinde çakmak gazı bulunduğunu söyleyen arkadaşı, içip içmediği konusunda ise bilgisinin olmadığını söyledi.



Fatmanur’un çakmak gazı içip içmediği ise otopsi raporunun ardından belli olacak. Fatmanur gözyaşları içinde toprağa verildi Odunpazarı ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi’nde oturan ve annesi Medine Kınık ile Gökhan Yücel çiftinin 3 çocuğundan biri olan Fatmanur Yücel, dün Erenköy Mahallesi’ndeki camide ikindi namazının ardından Asri Mezarlığı’nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Cenazeye katılan anne Medine Kınık ile baba Gökhan Yücel gözyaşlarına hakim olamadı. (BRK-



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