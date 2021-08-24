Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Kültür-Sanat
15 ülkeden 40’a yakın sanatçı pandemi döneminde çizdiği resimleri sergiledi
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
15 ülkeden 40’a yakın sanatçı pandemi döneminde çizdiği resimleri sergiledi

15 ülkeden 40’a yakın sanatçı pandemi döneminde çizdiği resimleri sergiledi

sergiden detaylar

-açılıştan detay
-röportajlar
-genel detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- 15 Ülkeden yaklaşık 40 sanatçı pandemi döneminde çizdiği resimleri Gaziantep’te ‘Pandemi döneminde sanat’ isimli etkinlikte sergiledi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle düzenlenen ‘Pandemi Döneminde Sanat’ etkinliğine 15 ülkeden 40’a yakın sanatçı katıldı.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar salonunda düzenlenen sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. "15 ülkeden 40 sanatçı var" Sergiye katılan Suriyeli Ressam Dırbas Barazi, “15 ülkeden 40 sanatçı katıldı bu sergiye, sanatçılar pandemi döneminde çizdiği tabloları burada sergiliyor. Almanya, Irak, Filistin başta olmak üzere 15 ülkeden katılım var” dedi.
Emal Halebi ise, "Bu sergiyi korona virüs döneminde biz sanatçılar ne yaptık ne çizdik onu paylaşmaya geldik. Benimde iki tablom var. biri kalbin yıkanması var. anlamı insanların önce kalbini temizlemesi gerekiyor” diye konuştu.
(LO-SD-
İlgili Foto Galeriler
En Komik FilmlerEn Komik Filmler
Rayların Altından Çıkan Tarihi Dev Liman ŞehriRayların Altından Çıkan Tarihi Dev Liman Şehri
Duvardan Tarih ÇıktıDuvardan Tarih Çıktı
Haluk Bilginer 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'en iyi erkek oyuncu' seçildiHaluk Bilginer 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'en iyi erkek oyuncu' seçildi
Altın madalya Türkiye'ninAltın madalya Türkiye'nin
O Belgeler Gün Yüzüne ÇıkıyorO Belgeler Gün Yüzüne Çıkıyor
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı