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15 Temmuz şehitleri anısına Kirazlıdere’ye fidan dikildi
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24 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
15 Temmuz şehitleri anısına Kirazlıdere’ye fidan dikildi

15 Temmuz şehitleri anısına Kirazlıdere’ye fidan dikildi

-fidan dikimi

Şehit Sparta 

--şehitlerimizin isim plaketleri fidanlara asıldı

( ISPARTA )- Fidanlara şehitlerin isim plaketleri asıldı ISPARTA

- Isparta’nın seyir terası olarak bilinen Kirazlıdere’de çalışmalarda artık sona yaklaşıldı. Çalışmalar kapsamında Kirazlıdere’de ağaçlandırma çalışması yapılıyor. Bu kapsamda Isparta Belediyesi, Muhtaralar Derneği ve Orman Bölge Müdürlüğü iş birliği ile 15 Temmuz Şehitleri anısına Kirazlıdere’ye fidan dikildi. Şehrin terasında, eşsiz manzarası ile Kirazlıdere uzun yıllardır atıl vaziyette bulunuyordu. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in girişimleri ile Isparta’nın değeri Kirazlıdere aslına uygun şekilde yeniden düzenleniyor. Şehrin terası konumunda bulunan Kirazlıdere’de ağaçlandırma çalışmaları ise sürüyor. Bu kez 15 Temmuz şehitleri için fidan dikimi gerçekleştirildi.
44 Mahalle muhtarının katılımı ile yapılan etkinlikte 251 Şehidimiz adına fidan dikildi, fidanlara şehitlerin isim plaketleri asıldı. (MEY-
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