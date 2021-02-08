Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
15 Temmuz Şehitler Ormanına kuşlar için yuva bırakıldı

15 Temmuz Şehitler Ormanına kuşlar için yuva bırakıldı

AĞAÇLARIN ÜZERİNE BIRAKILAN YUVALAR VE EKİPLERİN ÇALIŞMALARI

( IĞDIR ) - IĞDIR

Kuş Yuvası İlkbahar Biyoloji Yazılı Açıklama Kent Ormanı 


- Iğdır Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından kent ormanında bulunan ağaçların üzerine kuşlar için yuva bırakıldı. Kuşların korunması ve eko sistemin daha iyi bir hale gelmesi konusunda çalışma başlatıldı. 15 Temmuz Şehitler Ormanında mevcut bulunan çam ağaçları üzerine ekipler tarafından yaklaşık 150 adet kuş yuvası konuldu. Iğdır Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Iğdır Kent Ormanı içerisinde tesis edilen 15 Temmuz Şehitler Ormanında mevcut bulunan Çam Ağaçlarına Iğdır Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık 150 adet kuş yuvası konuldu. İlkbahar döneminde tırtıl ve kabuk böceklerinin çam ağaçlarına zarar verip kurutmaması için Orman İşletme Müdürlüğünce kimyasal mücadele yerine biyolojik mücadele (kimyasal ilaç kullanmadan kuşların tırtıl ve böcekleri yok etmesi) kapsamında çalışma yapılmıştır” denildi. (ET-AT)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Üniversite öğrencisi kaldığı yurtta intihar ettiÜniversite öğrencisi kaldığı yurtta intihar etti
Slovenya'da Kurbağa GöçüSlovenya'da Kurbağa Göçü
YGS 2013 Soru ve CevaplarıYGS 2013 Soru ve Cevapları
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı