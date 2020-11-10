15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Ata'ya saygı duruşu

-Vatandaşlar

-Atatürk posteri açılması

-Saygı duruşu

-Genel ve detay



( İSTANBUL ) - İSTANBUL



- Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 82'nci yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde saatler 09.05'i gösterdiğinde sürücüler, araçlarından inerek Ata'ya saygı duruşunda bulundu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 82'nci yıl dönümünde Türkiye’nin birçok noktasında gerçekleştirilen etkinlikler ve saygı duruşlarıyla anıldı. Saatler tam 09.05'i gösterdiğinde ise adeta hayat tüm yurtta durdu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde saatler tam 09.05'i gösterdiğinde sürücüler araçlarından inerek Ata'ya saygı duruşunda bulundu, korna ve sirenler çalındı. Vatandaşlar ve polisler saygı duruşunda bulunurken, Atatürk posteri açıldı. (HK-



loading...