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21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
15 Temmuz şehidi ikiz polislerin mezarlarına alçak saldırı

15 Temmuz şehidi ikiz polislerin mezarlarına alçak saldırı

Babanın valiyle konuşması telefonda ağlaması

Mezar Taşları Mezarlık Ziyareti Mezar Taşı Darbe Girişimi Polis Ekipleri 

-Tepki göstermesi
-Olayı anlatması
-Polislerin babayı sakinleştirmeye çalışması
-Şehitlerin mezarı kırılan Mezar taşları
-Şehitlikten detay
-Diğer mezarların görüntüsü
-Geçtiğimiz hafta yere atılan bayrak görüntüsü
-Vatandaş ile röp.

( ADANA )- Adana'da 15 Temmuz şehidi ikiz polisler Ahmet ve Mehmet Oruç ile akrabalarının mezar taşları kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırılıp tahrip edildi- Şehit ikizlerin babası Ali Oruç, "Oğullarım size ne yaptı, vatan için şehit oldular. Hainler bu yapılır mı" diyerek gözyaşlarına boğuldu- Polisin haber vermesiyle mezarlığa gelen yakınları gördükleri manzara karşısında gözyaşlarını tutamadı ADANA

- Adana'da 15 Temmuz darbe girişiminde şehit edilen polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç ile akrabalarının mezar taşları kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırılıp tahrip edildi.Merkez Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi'ndeki 15 Temmuz şehitleri Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşler ile akrabalarına ait mezar taşları bugün kırılıp tahrip edildi. Olay, mezarlık ziyaretine gelen bir vatandaşın mezar taşlarının tahrip edildiğini görüp durumu polise bildirmesiyle ortaya çıktı.Olay yerine gelen polis ekipleri, şehit ikiz polis memurları ile akrabalarına ait 77 mezar taşının kırılıp tahrip edildiğini belirledi.Polisin haber vermesiyle mezarlığa gelen yakınları gördükleri manzara karşısında gözyaşlarını tutamadı. Yakınları mezarları başında dualar etti.2016'daki darbe girişiminde Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığının Gölbaşı'ndaki tesislerinin F-16 savaş uçaklarınca bombalanması sonucu şehit düşen ikizlerin babası Ali Oruç, "Oğullarım size ne yaptı, vatan için şehit oldular. Hainler bu yapılır mı" diyerek gözyaşlarına boğuldu.Şehit ikizlerin babası eski Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ı telefonla arayıp olayı anlatırken gözyaşı döktü. Şehit ikizlerin babasını emniyet müdür yardımcıları teskin etmeye çalıştı.Oğlunun mezarının tahrip edildiğini polislerden öğrendiğini söyleyen bir kişi, "Mezara geldik. Görünce çok üzüldük. Mezar taşından ne istemişler, böyle şey olur mu" diye tepki gösterdi.Olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin belirlenmesi için geniş çaplı çalışma başlatıldı.
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