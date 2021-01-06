Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
15 Temmuz kahramanı paşanın acı günü

15 Temmuz kahramanı paşanın acı günü

Görüntü: paşanın ölen babasının sağlık fotoğrafı, Korgeneral İrfan Özser, cenazeden görüntüler, katılanlar detaylar

( GAZİANTEP ) - GAZİANTEP

General Cenaze İncirlik Darbe Girişimi Orgeneral 


- Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu akşam dönemin özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı ile irtibata geçerek direnen Korgeneral İrfan Özsert'in babası hayatını kaybetti. 87 yaşında vefat eden Hayri Özsert'in cenazesi Gaziantep'in Nizip ilçesinde dualarla son yolculuğuna uğurlandı. FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz 2016 günün akşamında Adana'daki İncirlik Üssü'nde görevli olan ve dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı irtibata geçerek darbecilere karşı direnen İrfan Özsert'in bir süredir korona virüs nedeniyle tedavi gören babası Hayri Özsert, yaşal mücadelesini kaybetti. Nizip Eski Nüfus Müdürü olan Hayri Sert'in cenazesi, Nizip Hazreti Ali Cami'nde kılınan öğle namazının ardından Asri Mezarlığı'na defnedildi. Korgeneral İrfan Özsert'in metanetli olduğu gözlenen cenaze törenine, 2 Ordu Komutanı Metin Gürak, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Gaziantep kent merkezi ve Nizip ilçesindeki çok askeri, sivil erkan, yakınları katıldı.
(BS-SD-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Erdoğan'dan Katar'daki Birliğe ZiyaretErdoğan'dan Katar'daki Birliğe Ziyaret
Şemdinli Şehidi Son Yolculuğuna UğurlandıŞemdinli Şehidi Son Yolculuğuna Uğurlandı
Denizkurdu 2017 Tatbikatı Nefes KestiDenizkurdu 2017 Tatbikatı Nefes Kesti
Orgeneral Akar, Egede Gemileri DenetlediOrgeneral Akar, Egede Gemileri Denetledi
MPT-76 Milli Piyade Tüfeği Teslim TöreniMPT-76 Milli Piyade Tüfeği Teslim Töreni
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı