15 Temmuz gazileri 'O geceyi' anlattı

-15 Temmuz gazilerinin şehitlikteki detayları

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( BİNGÖL -ÖZEL)- Mehmet Akif Özdemir:- "O günün üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen üzerimizdeki etkisi hala geçmedi"- Onur Asutay:- "Bu halk pet şişeyle bombalara karşı geldi" BİNGÖL



- FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Ankara’da yaralanan Bingöllü gazi Onur Asutay ile İstanbul’da gazi olan Mehmet Akif Özdemir, darbenin 5’inci yılında o gece yaşadıklarını anlattı. Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önündeki saldırıda yaralanan Bingöllü gazi Onur Asutay ile İstanbul'da TRT radyo binası önünde yaralanan gazi Mehmet Akif Özdemir, 5 yıl geçmesine rağmen unutamadıkları belirtti.

İstanbul’da TRT radyo binası önünde üzerlerine sıkılan kurşunla omuzundan yaralanan ve gazi olan Mehmet Akif Özdemir, 15 Temmuz gecesini anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla sokağa çıktığını kaydeden Özdemir, Mecidiyeköy’den Harbiye'ye doğru arkadaşlarıyla ilerlediğini söyledi.



Ordu Evine varmadan üzerlerine kurşun yağdığını ve ön saflarda olan birkaç vatandaşın orada şehit düştüğünü dile getiren Özdemir, kendisinin de omuzundan yaralandığını aktardı. Özdemir, "15 Temmuz gecesi İstanbul Şişli Mecidiyeköy’de ikamet ediyordum, orada çalışıyordum. O gece televizyonlardan öğrendiğimiz kadar köprüler kapanmış, yollar kapanmış gibi bilgileri arasında Cumhurbaşkanımızın videolu mesajı da geldi. Milletini, halkını ilin meydanlarına davet ediyordu. Biz de kendisinin çağrısına uyarak o gece Mecidiyeköy meydanında toplandık. Oradan da TRT radyo binası var Harbiye'de, Ordu Evi ile yan yana. Mecidiyeköy’den oraya doğru yürüdük arkadaşlarla kol kola. Her şey aydınlanmış, kimin bu darbeyi yaptığı belli olmuş bir saatte TRT radyo binasına doğru yürüdük. Kol kola yürüdüğümüz esnada radyo binasına ulaşmadan pencerelerin, duvarların arkasına saklanmış bu milletin silahını almış, bu millete doğrultan hainler, hiçbir uyarıda bulunmayarak direkt üzerimize ateş açtılar. İlk ateş açma esnasında zaten ön safta bulunan arkadaşlardan bazıları şehit oldu, ben de orada kolumdan yaralanarak gazi oldum" dedi.

"Siviliz, elimizde bir pet şişe vardı başka da bir şey yoktu" O geceyi tekrar tekrar yaşadıklarını bildiren Özdemir, "O geceyi normal anlatıyoruz belki ama üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen hala etkisi geçmiş değil bizde. Birçok gazi arkadaşımız ve ben o geceyi tekrar tekrar yaşıyoruz. Çünkü düşünün bir sivilsiniz, elinizde bir su peti var başka da bir şey yok, buna rağmen iyi niyetle, vatanını korumakla yola çıkıyorsun ve kardeş bildiğin insanlar tarafından üzerine kurşun yağdırılıyor dakikalarca" diye konuştu.

“15 Temmuz bir milat olmuştur” 15 Temmuz gecesinin bir milat olduğunu anlatan Özdemir, "O gece milletimizin demokrasisine ve vatanına sahip çıktığı, birlik ve beraberlik içinde sahip çıktığı bir geceydi. Biz halk olarak, millet olarak yüz yıldır savaşlardayız zaten. Savaştan savaşa koşmuşuz ama 15 Temmuz bir milat olmuştur. 15 Temmuz bunun zirvesi olmuştur çünkü 15 Temmuzda kardeşi kardeşe kırdırtmaya çalıştılar. Öz kardeşimiz olarak bildiğimiz, güvendiğimiz bu devletin topunu, tüfeğini, üniformasını giymiş kardeş dediğimiz askerler, Peygamber ocağına çöreklenmiş, bu ülkeyi iç savaşa sürüklemeye çalıştılar. Ama Allah’a şükürler olsun milletimiz, bu duruma uyandı, liderimiz bu duruma uyandı, halk sokağa çıktı, vatanına, milletine, bayrağına ve dinine sahip çıktı” şeklinde konuştu.

"Türkiye cehennem ateşinden çıktı" Ankara’da Genelkurmay bahçesi üzerine açılan ateşle bacağın vurulan ve vücudunun çeşitli yerlerine gelen şarapnel parçalarıyla yaralanan Onur Asutay, ilk olarak Kızılay Meydanında Bingöllü arkadaşlarıyla buluştuğunu söyledi.



Daha sonra Genelkurmay Başkanlığının önüne doğru ilerlediğini belirten Asutay, bahçede üzerine açılan ateşle yaralandığını dile getirerek, "15 Temmuzda işim gereği Ankara’da oteldeydim. Saat 21.00 gibi uçakların alçak uçuşundan dolayı şüphelendik. Gecenin ilerleyen saatlerinde Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla sokaklara çıktık. İlk Kızılay Meydanına gittik. Orada 4 Bingöllü buluştuk. Oradan da Genel Kurmay binasına gittik. Gece 02.30 sıralarında ateş açılmaya başlandı. Genel Kurmay bahçesinde vuruldum. Ondan sonra 04.00’e geldiğinde Numune Hastanesine taşıdılar bizi. Sabahın ilk ışıklarında müdahale yapmaya başladılar yaralılara. O cehennem ateşinden Türkiye çıktı. Bu halk pet şişeyle bombalara karşı gelmiş, vatanını geri almış hainlerden” dedi.

Hainlerin hala olduğunun altını çizen Asutay, "Bugün hala devletin içinde hainler var. Bazı yerlerde 15 Temmuz dediğinde adamın yüzünün rengi değişiyor. Bizim devlet büyüklerimizden tek isteğimiz, bu hainleri biran önce temizlemelidir. Bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz. Biz bu konuyu Allah ömür verirse çocuklarımıza, torunlarımıza anlatmayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. (MAÇ-YRT

