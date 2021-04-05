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05 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
15 Temmuz Derneği, amiraller hakkında suç duyurusunda bulundu

15 Temmuz Derneği, amiraller hakkında suç duyurusunda bulundu

Açıklama görüntüsü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Gaziler Basın Açıklaması Feraset Demokrasi Nöbeti Suç Duyurusu 


- 15 Temmuz Derneği, bildiri yayımlayan 104 emekli amiral hakkında suç duyurusunda bulundu. Dernek adına açıkla yapan, “darbe hevesleriniz artık bu ülkede miadını doldurdu. Bu millet bir daha ne sizin nede vesayet odaklarının papuç bırakmaz. İşte bu nedenle bugün burada 104 emekli amiral hakkında suç duyurusunda bulunduk” dedi.
15 Temmuz Derneği, bugün İstanbul Adalet Sarayı’na gelecek bildiri yayımlayan 104 emekli amiral hakkında suç durusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından basın açıklaması yaptılar. 15 Temmuz Derneği adına açıklama yapan Ahmet Yenilmez, “Önceki gece emekli amiraller Montrö Boğazlar Sözleşmesi bahanesiyle bir bildiri yayınladı. 28 Martta, 12 Eylül’de 28 Şubat’ta 27 Nisan’da ve son olarak da 15 Temmuz’da darbecilerin sözlerini hatırlatan bu tehdit dilini şiddetle kınıyoruz. 15 Temmuz gecesi canını hiçe sayarak işgal girişimlerini engelleyen 251 şehidimizin aziz hatıraları gazilerimizin görülmemiş cesaretleri milletimizin basireti ve feraseti gün gibi aklımızdayken bir gece yarısı böyle bir bildiri yayınlama cüretini gösteren emekli amirallere şunu söylüyoruz: darbe hevesleriniz artık bu ülkede miadını doldurdu. Bu millet bir daha ne sizin nede vesayet odaklarının pabuç bırakmaz. İşte bu nedenle bugün burada 104 emekli amiral hakkında suç duyurusunda bulunduk. Kim olursa olsun. Darbeye yeltenen hatta aklının ucundan geçiren herkes hukuk önünde hesabını verecek. Bizim demokrasi nöbetimiz bitmedi bitmeyecektir” dedi.
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