15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda yangın paniği

-Ekiplerin çalışması

-Dumanlar

-Detay



( İSTANBUL -EK) İSTANBUL



- 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda bulunan bir restoranın ocak kısmında yangın çıktı. Yangın çevrede paniğe neden oldu.Bayrampaşa'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yangın çıktı. Otogardaki bir restoranın ocak kısmından kaynaklı çıkan yangın paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın kontrol altına alınırken, çıkış nedeniyle ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.



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