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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
15 metrelik kuyuya düşen 2 yavru kedi koli yardımıyla kurtarıldı

15 metrelik kuyuya düşen 2 yavru kedi koli yardımıyla kurtarıldı

Kurtarma çalışmasına ait görüntü

Tekstil Fabrikası Fabrika Kamera Yavru Kedi Irak 

-Yavru kedilerin görüntüsü
-İtfaiye ekiplerine ait görüntü

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Sultangazi'de 15 metre derinliğindeki kuyuya iki yavru kedi düştü. Kuyuya girmek mümkün olamayınca, itfaiye erleri, kedileri tavuk parçaları koydukları karton koli yardımıyla kurtardı. Yaşanan ilginç anlar kameraya yansıdı. Olay, dün Sultangazi Uğurmumcu Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bir tekstil fabrikasının arka bölümünde bulunan ve yaklaşık 15 metre derinliğindeki kuyuya 2 yavru kedinin düştü. Fabrika çalışanları kedileri kendi imkanlarıyla kurtarmak istedi. Ancak, kedileri kendi imkanlarıyla kurtarmanın mümkün olmayacağını anlayan şirket yöneticilerinden Samet Öz itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve fabrika çalışanları yavru kedileri düştükleri yerden kurtarmak için adeta seferber oldu. Henüz birkaç gün önce doğdukları öğrenildi. Ekipler kuyuya girmenin mümkün olmadığını anlayınca, itfaiye erleri, tavuk parçaları koydukları karton koliyi bağladıkları halat yardımı ile aşağıya saldılar. Tavuk parçalarını gören iki yavru kedi karton kolinin içine girince dikkatli bir şekilde yukarı çekilerek düştükleri yerden kurtarıldı. Kediler annelerinin yanına bırakılırken, kuyunun ağız kısmı kapatıldı.
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