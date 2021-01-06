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06 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
15 gündür kayıp evladını arıyor

15 gündür kayıp evladını arıyor

Evden detaylar

İç Savaş A Haber Urus Geri Dönüşüm Amed 

-Baba Nayif Elcasim'den detaylar
-Nayif Elcasim röportaj
-Genel ve detay görüntüler
-Hamed Elcasim fotoğrafı

( ADANA ) -- Bursa’dan Adana’ya gelen gençten bir daha haber alınamadı ADANA

- Bursa’dan Adana’ya gelmek için 15 gün önce yola çıkan ve bir daha oğullarından haber alamayan Elcasim ailesi, her yerde kayıp evlatlarını arıyor. Suriye’deki iç savaş nedeniyle 6 ay önce Adana’ya gelen Elcasim ailesinin en büyük çocukları Hamed (19), 1 buçuk ay önce geri dönüşüm işinde çalışmak üzere Bursa’ya gitti. Burada 1 ay çalışan genç, 15 gün önce ailesinin yanına gelmek için otobüse bindi. Cep telefonuda olmayan Hamed, iddiaya göre ‘Adana’ya indim, eve geleceğim’ diyerek başka birinin telefonundan ailesini aradı. Ancak genç daha sonra ortadan kayboldu. Kayıp başvurusunda bulunup, 15 gündür her yerde evladını arayan baba Nayif Elcasim, oğlunun bulunması için yardım bekliyor. Tercüman aracılığıyla İHA’ya konuşan baba Elcasim, “Evladımı biran önce bulmak istiyorum. Annesi savaşta öldü. Burada 3 kardeşi daha var. Allah rızası için devlet yardım etsin” diye konuştu.
(UMT-
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